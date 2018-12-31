Видеокадры спасения младенца из-под завалов в Магнитогорске
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Спасатели достали из-под завалов обрушенного дома в Магнитогорске, Челябинской области, одиннадцатимесячного ребенка.
Об этом сообщили спасатели МЧС России, уточнив, что обнаружили ребенка, услышав плач под завалами дома.
Как сообщает ТАСС, ребенку помогла выжить при обрушении детская кроватка и теплая одежда, в которую он был одет.
Врачи дают положительные прогнозы по состоянию здоровья 11-месячного ребенка, спасенного во вторник из-под завалов дома в Магнитогорске.
Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, в списке жертв трагедии семь человек, тело еще одного погибшего пока из-под завалов не извлечено.
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