Видеокадры спасения младенца из-под завалов в Магнитогорске ...

Об этом сообщили спасатели МЧС России, уточнив, что обнаружили ребенка, услышав плач под завалами дома.

Как сообщает ТАСС, ребенку помогла выжить при обрушении детская кроватка и теплая одежда, в которую он был одет.

Врачи дают положительные прогнозы по состоянию здоровья 11-месячного ребенка, спасенного во вторник из-под завалов дома в Магнитогорске.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, в списке жертв трагедии семь человек, тело еще одного погибшего пока из-под завалов не извлечено.