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В России началось повышение пенсионного возраста

Опубликовано : 01 январь 2019 г. 21:12 | Просмотров: 320 | Категория: Мир

В течение первой половины года полностью заморожена возможность выхода на пенсию и параллельно начинается внедрение пенсионной реформы по поэтапному увеличению пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

Пенсионный возраст в России начал повышаться после того, как 3 октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе.

Увеличение возраста, дающего россиянам право выхода на пенсию, будет происходить поэтапно в течение десяти лет. Переходный период пенсионной реформы стартовал 1 января 2019-го и завершится в 2028 году.

Как сообщает РБК, первые два поколения россиян, кого затронет повышение пенсионного возраста, — это мужчины, родившиеся в 1959–1960 годах, и женщины, родившиеся в 1964–1965 годах. Для них предусмотрена отдельная льгота — выход на пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста. То есть гражданин, который должен уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это в июле 2019-го. В первой половине 2019 года никто на пенсию не выходит.

«Сложнее всего придется тем, кто первым столкнется с повышением пенсионного возраста», — признал президент Владимир Путин во время своего августовского обращения к гражданам.

Максимальные пенсионные границы будут установлены в 2028 году. Мужчины, родившиеся в 1963 году и позже, будут выходить на пенсию в 65 лет. Женщины, родившиеся в 1968 году и позднее, — в 60 лет.

Повышение пенсионного возраста затронет не всех. ​Возраст выхода на пенсию не изменится для граждан, занятых на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда. Речь идет, к примеру, о спасателях, работниках шахт и горячих цехов, химических производств, водителей автобусов, работников морского и речного флота и др.

Пенсионный возраст останется неизменным для женщин, у кого пять и более детей (см. выше), инвалидов по зрению первой группы и военной травмы, граждан, пострадавших при аварии в Чернобыле, а также для граждан, проработавших в летно-испытательном составе, непосредственно участвующих в летных испытаниях и др. Условия выхода на пенсию сохранятся и для коренных малочисленных народов Севера.

Правительство России объявило о повышении пенсионного возраста 14 июня, в день начала чемпионата мира по футболу в России. Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал это «чисто случайным совпадением». Реакция граждан на пенсионную реформу привела к росту протестного потенциала.

В российских городах прошли митинги и акции протеста против пенсионной реформы, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, КПРФ, ЛДПР, «Справедливой Россией» и профсоюзами.


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