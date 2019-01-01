Румыния возглавила Евросоюз на ближайшие полгода ...

Ротационное председательство в Совете ЕС перешло от Австрии к Румынии до 30 июня текущего года.

Румыния впервые вступает с 1 января 2019 года в права председателя Совета ЕС, в то время как ее правительство подвергается критике внутри страны и в институтах ЕС, особенно из-за реформы судебного и уголовного права.

Ожидается, что приоритетными вопросами за период председательства Румынии станут выход Великобритании из Европейского союза, интеграция Западных Балкан в ЕС и выборы в Европейском парламенте.

Наряду с этим предусматривается, что Румыния сконцентрируется на таких вопросах, как миграция, работа над бюджетом, реформа сельскохозяйственной политики и политика безопасности.

Как заявила премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ, «приоритеты Румынии будут организованы по четырем направлениям: Европа сближения, Европа безопасности, Европа - глобальный игрок и Европа общих ценностей».

В период председательства Румынии произойдут два важных для ЕС события – Брексит (29 марта) и выборы в Европарламент (23-26 мая).

В ходе своего председательства Румыния проведет дав саммита ЕС, которые пройдут в Сибиу 30 марта и 9 мая.