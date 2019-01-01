В Киеве прошли два марша ко дню рождения Бандеры ...

Как сообщает издание "Украинская правда", в парке им. Шевченко в Киеве собрались националисты "Свободы", "Тризуба Бандеры", "С14", КУН, "Сокол", ОУН и Правого сектора.

Несколько тысяч участников зажгли факелы и сформированной колонной двинулись по центру столицы к Майдану Независимости.

Колонну возглавил единый кандидат в президенты от националистических сил Руслан Кошулинский.

Другой марш был организован Национальным корпусом и Национальной дружиной.

Это шествие началось возле киевского Оперного театра. Более тысячи его участников проследовали по улице Богдана Хмельницкого по улице Крещатик и направились в сторону Майдана Независимости.

Решение об официальном праздновании дня рождения Степана Бандеры было принято в декабре Верховной радой Украины. Власти Украины считают Степана Бандеру ведущим деятелем и теоретиком украинского национально-освободительного движения.

В годы Второй мировой войны Бандера воевал на стороне нацистской Германии в войне против Советского Союза. Возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН). В 1959 году был убит в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским.