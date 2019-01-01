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Фильтры Майи Санду прошел партнер Плахотнюка по сдаче в концессию трети территории Молдовы

Опубликовано : 02 январь 2019 г. 11:59 | Просмотров: 1617 | Категория: Власть

Одним из кандидатов блока Майи Санду и Андрея Нэстасе стал бывший министр экологии Валерий Мунтяну, утвердивший сдачу в концессию на 50 лет более трети территории Молдовы близкой олигарху Владимиру Плахотнюку компании "Frontera Resources International LLC" для разведки, добычи и освоения углеводородных ресурсов.

Его кандидатура была объявлена в среду в ходе представления кандидатов по одномандатным округам от блока на предстоящих парламентских выборах. Мунтяну будет выдвинут по одному из двух оргеевских одномандатных округов.

Примечательно, что в ходе одной из самых сомнительных сделок, в которой усматривается интерес олигарха Владимира Плахотнюка, Мунтяну принадлежала ключевая роль: он был председателем конкурсной комиссии, которая в крайне сомнительных условиях вынесла решение в пользу "Frontera Resources International LLC".

2 января 2017 года Соглашение было подписано в тайне от общества, а в СМИ появились предположения, что скрытыми планами является добыча сланцевого газа в Молдове.

Позже, в апреле 2017 года, эксперты гражданского общества высказали целый ряд аргументированных претензий по поводу заключенного 2 января 2017 года договора и  потребовали от властей приостановить его действие и создать совместную комиссию для расследования условий, при которых был проведён концессионный конкурс. В том случае, если подозрения в отклонении от установленной процедуры подтвердятся, эксперты потребуют расторжения этого договора.

Это требование было поддержано рядом организаций, отслеживающих реализацию государственной политики, в том числе: Ресурсным центром Молдовы, Центром анализа, надзора и защиты в энергетической сфере, Центром „Партнёрство во имя развития”, Transparency International, а также гражданскими активистами.

Примечательно, что председатель американской компании "Frontera Resources International LLC" Стив Никандрос является одним из учредителей американской организации Atlantic Council, организовавшей весной 2016 года визит олигарха и лидера правящей в Молдове Демпартии Владимира Плахотнюка в Вашингтон, где Никандрос встречался с Плахотнюком. В ходе того же визита, Плахотнюку была организована встреча и с тогдашним Ассистентом Госсекретаря Викторией Нуланд.

Ранее лидер партии PAS Майя Санду объявляла, что о введении так называемых «фильтров неподкупности и меритократии», установленных будущим избирательным блоком ACUM, состоящим из Партии действия и солидарность и Политической партии Платформа DA. Санду объявила, что именно эти «фильтры» смогут показать, каких людей невозможно шантажировать, а кого легко можно заманить, а так же людей, которые не боятся и не могут быть шантажированы со стороны.

«Доверие к политикам сегодня является очень низким из-за коррупции и из-за того, что мы видели в парламенте, когда депутаты из разных партий предали избирателей, и оказались в кармане Демократической партии», - сказала Майя Санду в эфире телеканала Pro TV.

До декабря 2018 года, Валерий Мунтяну был вице-председателем Либеральной партии, также неоднократно обвиненной в пособничестве Демпартии Владимира Плахотнюка.


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