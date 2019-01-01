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Россия утвердила свой предвыборный подарок Додону

Опубликовано : 02 январь 2019 г. 14:59 | Просмотров: 555 | Категория: Власть

Оказывая протекцию на выборах своему ставленнику в Молдове Игорю Додону, Россия временно, на период выборов в Молдове, отменила таможенные пошлины на молдавскую плодоовощную продукцию.

Об изменении таможенных процедур сообщил в соцсетях занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон, опубликовав соответствующее постановление правительства России.

Согласно этим нововведениям, с 1 января до 30 июня 2019 года отменяются пошлины на импорт в Россию ряда молдавских товаров: овощей, фруктов (яблоки, черешня, сливы, нектарины и т.д.), фруктовых и овощных консервов, винограда и винодельческой продукции.

В тексте документа указано, что решение о возможном продлении этой льготы будет принято «в случае необходимости» до 20 марта, сразу после намеченных на 24 февраля выборов в парламент Молдовы.

Ранее, занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон сообщил, что договорился с руководством России об отмене таможенных пошлин на плодо-овощную продукцию из Молдовы с января сроком на 6 месяцев. Он же уточнил, что отмена пошлин со стороны России сохранится только в том случае, если у власти останется контролируемая Додоном Партия социалистов.


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