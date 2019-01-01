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Кишиневцы требуют прекратить строительство высотных зданий на Рышкановке

Опубликовано : 02 январь 2019 г. 18:25 | Просмотров: 568 | Категория: Люди

Жители Кишинева подписываются под открытой петицией «НЕТ строительству высоток на Рышкановке» в связи с угрозой обрушения уже имеющихся жилых домов в этом спальном районе молдавской столице.

Соответствующая петиция была создана журналистом и вице-председателем «Нашей партии» Дмитрием Чубашенко.

«Под Рышкановкой расположены шахты, туннели и пустоты. Над ними – жилые дома, в которых проживают тысячи людей. 30 гектаров из 60 – половина территории подземной Кишиневской шахты, часть которой находится под Рышкановкой, – затоплены подземными водами. Это ослабляет подземную систему, так же как и землетрясения, которые регулярно происходят в нашей сейсмоопасной зоне», - отмечается в петиции.

Ранее Чубашенко провёл собственное журналистское расследование, которое показало, насколько опасно строительство на Рышкановке новых многоэтажных объектов.

«Существует угроза провалов земли, оползней и обрушения жилых зданий. Это реальная угроза. Ее существование подтверждают и специалисты, и бывшие руководители правительства Молдовы и Кишиневского горсовета, которые занимались данной проблемой в прошлом. После 1991 года, на государственном и муниципальном уровне проблемой не занимается никто. В таких условиях подвигнуть власти на какие-то конкретные действия может только консолидированная позиция жителей самой Рышкановки», - отмечает Чубашенко.

Автор петиции требует от властей опубликовать карту шахт и туннелей под Рышкановкой, создать специальную государственную межведомственную комиссию для изучения грунтов, и вплоть до выработки мер запретить/законсервировать строительство тяжелых строений в микрорайоне. Также Дмитрий Чубашенко призывает всех неравнодушных жителей города поддержать его и поставить свои подписи под петицией.

Источник: 1news
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