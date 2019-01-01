Шор игнорирует запреты Кодекса о выборах ...

Партия Шора грубо нарушила законодательство о выборах, задействовав российского певца Стаса Михайлова в своей предвыборной кампании.

В частности, в среду Стас Михайлов выступил на двух концертах, организованных партией «ШОР» в Комрате и в Бельцах, в рамках своей предвыборной кампании.

В Комрате, Михайлов представил кандидата партии в регионе Нину Димогло. В Бельцах, он представил кандидатов Игоря Химича и Павла Вережана. В распространенных партией афишах мероприятия обозначено: «Партнер мероприятия Политическая Партия «ШОР».

Согласно ст.52 (3) Кодекса о выборах, «Конкурентам на выборах запрещается привлекать в любой форме лиц, не являющихся гражданами Республики Молдова в предвыборную агитацию».

Центризбирком пока не высказался относительно своих дальнейших действий в отношении партии «ШОР».