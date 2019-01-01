Китай совершил успешную посадку на обратной стороне Луны ...

Первую в истории человечества успешную мягкую посадку на обратную сторону Луны совершил китайский лунный зонд «Чанъэ-4».

Как сообщает китайское агентство Синьхуа, «"Чанъэ-4", состоящий из посадочного модуля и луноход, прилунился в предназначенном районе на обратной стороне Луны в 10:26 по пекинскому времени».

Аппарат уже прислал фотографии поверхности Луны.

Местом посадки китайского лунного зонда является известный лунный кратер Бассейн Южный полюс — Эйткен.

Китайские ученые планируют изучить минеральный состав лунной поверхности, а также получить новые данные о мантии Луны.