Китай совершил успешную посадку на обратной стороне Луны
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Первую в истории человечества успешную мягкую посадку на обратную сторону Луны совершил китайский лунный зонд «Чанъэ-4».
Как сообщает китайское агентство Синьхуа, «"Чанъэ-4", состоящий из посадочного модуля и луноход, прилунился в предназначенном районе на обратной стороне Луны в 10:26 по пекинскому времени».
Аппарат уже прислал фотографии поверхности Луны.
Местом посадки китайского лунного зонда является известный лунный кратер Бассейн Южный полюс — Эйткен.
Китайские ученые планируют изучить минеральный состав лунной поверхности, а также получить новые данные о мантии Луны.
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