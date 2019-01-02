Медиахолдинг Плахотнюка открыто пропагандирует предвыборные акции Шора ...

Осужденный за кражу миллиарда долларов из валютного резерва Молдовы Илан Шор пользуется открыто поддержкой медиа-холдинга лидера правящей Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.

В четверг, входящие в медиа-холдинг Плахотнюка СМИ в восторженных тонах описывали предвыборные концерты, проведенные накануне в Комрате и Бельцах партией осужденного за кражу миллиарда долларов Илана Шора. СМИ Плахотнюка оказывают очевидную медийную поддержку Шору, несмотря на явно противозаконный характер его предвыборных мероприятий.

Свидетельством этому являются почти идентичные публикации таких ресурсов холдинга, как Timpul, Politics, Telegraph, Oficial, Breaking news и др.

Ранее уже сообщалось, что в Комрате, российский певец Стас Михайлов представил кандидата партии «ШОР» в регионе Нину Димогло. В Бельцах, он же представил кандидатов Игоря Химича и Павла Вережана. В распространенных партией афишах мероприятия обозначено: «Партнер мероприятия Политическая Партия «ШОР».

Согласно ст.52 (3) Кодекса о выборах, «Конкурентам на выборах запрещается привлекать в любой форме лиц, не являющихся гражданами Республики Молдова в предвыборную агитацию».

Известно, что осужденный на 7,5 лет тюрьмы за банковскую кражу Шор находится на свободе только благодаря поддержке правящего режима олигарха Владимира Плахотнюка.