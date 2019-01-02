Правящий режим продолжает репрессии в отношении партии Ренато Усатого ...

Как и перед выборами в 2014 году, власти Молдовы решили возбудить очередное заказное уголовное дело в отношении лидера «Нашей партии» Ренато Усатого и его соратников, с целью исключения партии из предвыборной гонки.

Об этом заявили на специально созванной в четверг пресс-конференции лидеры «Нашей партии», сообщив об очередных незаконных действиях прокуроров, возбудивших уголовное дело на основании поданного еще полтора года назад ложного доноса.

Как сообщил вице-председатель «Нашей партии» Дмитрий Чубашенко, 28 декабря прокуратура сфабриковала новое уголовное дело по ложному доносу бывшего активиста партии Руслана Заплитного, давно исключенного из рядов политформирования и обиженного на руководство «Нашей партии». Сам донос датирован еще 25 сентября 2017 года, когда его автор обвинил своих однопартийцев в провозе через границу крупных сумм денег, которые, якобы, были получены ими от Ренато Усатого. Примечательно, что после доноса власти отблагодарили Руслана Заплитного, назначив его директором автовокзала в Дондюшанах.

Чубашенко считает, что режим Плахотнюка пойдёт на всё, чтобы арестовать Ренато Усатого. «Нет сомнений, что это политическое дело, заказное, они хотят обезглавить «Нашу партию» и хотят создать предпосылки для снятия партии с выборов и по-отдельности кандидатов в округах», — добавил Чубашенко.

В постановлениях прокуратуры фигурируют фамилии активистов НП, которые сегодня баллотируются в парламент по одномандатным округам: Елена Грицко, Виктор Богатько, Нина Черетеу, Николай Ципович, Николай Григоришин и Эдуард Плешка. «В любой момент нас могут арестовать» — подчеркнула в этой связи Елена Грицко, вице-председатель «Нашей Партии». По её словам, всё дело шито белыми нитками, в нем множество противоречий и процессуальных ошибок.

«Наша Партия» также обратились к дипломатическим миссиям и международным организациям с просьбой не допустить противоправных, антидемократических действий, которые ведёт режим Плахотнюка в отношении «Нашей паитии».

Известно, что прокуроры возбудили это дело и потребовали ареста Усатого, после того, как 25 декабря он выехал в Германию на лечение, получив гарантии безопасности со стороны германских властей.

В прошлом году Интерпол расценил уголовное преследование Ренато Усатого политически мотивированным, исключив его из розыскной базы международной полиции.