АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему ...

Передавший документы источник настаивает на том, что они были подготовлены в свое время для премьер-министра Владимира Филата во время подготовки «чистки» в органах прокуратуры и МВД.

В Информационной записке, датированной 2013 годом, упоминаются имена таких прокуроров, как Николай Китороагэ (ныне, глава Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и по особым делам), Игорь Попа (ныне, зам.генерального прокурора), а также суммы взяток в сотни тысяч евро, якобы полученных за изъятие из производства либо прекращение ряда уголовных дел в отношении предприятий из холдинга Владимира Плахотнюка.

Продолжение - в следующих выпусках…