МЕНЮ
Twitter
﻿ 120
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:23  

АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

16:21  

Медиахолдинг Плахотнюка открыто пропагандирует предвыборные акции Шора

15:17  

Правящий режим продолжает репрессии в отношении партии Ренато Усатого

11:00  

Китай совершил успешную посадку на обратной стороне Луны

08:02  

Шор игнорирует запреты Кодекса о выборах

02.01.2019  

Кишиневцы требуют прекратить строительство высотных зданий на Рышкановке
все новости

АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

Опубликовано : 03 январь 2019 г. 20:23 | Просмотров: 3666 | Категория: Криминал

Агентству OMEGA переданы документы, указывающие на коррупционные связи целого ряда прокуроров, часть из которых входит в руководство нынешней прокуратуры.

Передавший документы источник настаивает на том, что они были подготовлены в свое время для премьер-министра Владимира Филата во время подготовки «чистки» в органах прокуратуры и МВД.

В Информационной записке, датированной 2013 годом, упоминаются имена таких прокуроров, как Николай Китороагэ (ныне, глава Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и по особым делам), Игорь Попа (ныне, зам.генерального прокурора), а также суммы взяток в сотни тысяч евро, якобы полученных за изъятие из производства либо прекращение ряда уголовных дел в отношении предприятий из холдинга Владимира Плахотнюка.

Продолжение - в следующих выпусках…


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
КРИМИНАЛ
АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему ...

Просмотров: 3709
Судмедэксперты поставили на поток фальшивые экспертизы с целью наживы

Судмедэксперты поставили на поток фальшивые экспертизы с целью наживы ...

Просмотров: 2337
Основной обвиняемый в краже миллиарда долларов из валютного резерва признан неподкупным

Основной обвиняемый в краже миллиарда долларов из валютного резерва признан неподкупным ...

Просмотров: 5825
«Оборотень в погонах» отделался штрафом

«Оборотень в погонах» отделался штрафом ...

Просмотров: 6196
Соучастник убийства стал «лицом» кампании по продвижению имиджа полиции

Соучастник убийства стал «лицом» кампании по продвижению имиджа полиции ...

Просмотров: 4014
У посольства Польши в Кишиневе произошла стрельба

У посольства Польши в Кишиневе произошла стрельба ...

Просмотров: 1099
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 8263
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 31190
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 31041
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 9875
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Подростки-убийцы сделали селфи с окровавленной жертвой

Подростки-убийцы сделали селфи с окровавленной жертвой

Просмотров: 64194
На Севере России прошли многотысячные акции протеста

На Севере России прошли многотысячные акции протеста

Просмотров: 46096
В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка

В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка

Просмотров: 20032
Плахотнюку рекомендовано добровольно сдаться, не дожидаясь ареста

Плахотнюку рекомендовано добровольно сдаться, не дожидаясь ареста

Просмотров: 19230
(ЭКСКЛЮЗИВ) Спикер парламента проводит выходные на пляжах Дубая

(ЭКСКЛЮЗИВ) Спикер парламента проводит выходные на пляжах Дубая

Просмотров: 16428
Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили

Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили

Просмотров: 15422
Партия Плахотнюка уже даже не скрывает привлечение админресурса накануне выборов

Партия Плахотнюка уже даже не скрывает привлечение админресурса накануне выборов

Просмотров: 13679
Как голосовала Молдова на выборах президента Интерпола ?

Как голосовала Молдова на выборах президента Интерпола ?

Просмотров: 13198
ВЛАСТЬ
Медиахолдинг Плахотнюка открыто пропагандирует предвыборные акции Шора

Медиахолдинг Плахотнюка открыто пропагандирует предвыборные акции Шора

15:17  Правящий режим продолжает репрессии в отношении партии Ренато Усатого
08:02  Шор игнорирует запреты Кодекса о выборах
02.01.2019  Россия утвердила свой предвыборный подарок Додону
ЛЮДИ
Кишиневцы требуют прекратить строительство высотных зданий на Рышкановке

Кишиневцы требуют прекратить строительство высотных зданий на Рышкановке

31.12.2018  Пусть в Год Свиньи будет меньше свинства!
31.12.2018  Следовавший в Кишинев самолет совершил экстренную посадку в Будапеште
29.12.2018  Штангистке из Молдовы грозит пожизненная дисквалификация за использование допинга
БИЗНЕС
Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
КРИМИНАЛ
АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

30.12.2018  Судмедэксперты поставили на поток фальшивые экспертизы с целью наживы



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Январь 2019 (16)
Декабрь 2018 (146)
Ноябрь 2018 (170)
Октябрь 2018 (155)
Сентябрь 2018 (148)
Август 2018 (136)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker