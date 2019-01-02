АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему
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Агентству OMEGA переданы документы, указывающие на коррупционные связи целого ряда прокуроров, часть из которых входит в руководство нынешней прокуратуры.
Передавший документы источник настаивает на том, что они были подготовлены в свое время для премьер-министра Владимира Филата во время подготовки «чистки» в органах прокуратуры и МВД.
В Информационной записке, датированной 2013 годом, упоминаются имена таких прокуроров, как Николай Китороагэ (ныне, глава Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и по особым делам), Игорь Попа (ныне, зам.генерального прокурора), а также суммы взяток в сотни тысяч евро, якобы полученных за изъятие из производства либо прекращение ряда уголовных дел в отношении предприятий из холдинга Владимира Плахотнюка.
Продолжение - в следующих выпусках…
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