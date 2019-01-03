Итог трагедии в Магнитогорске: 39 погибших ...

МЧС России завершило в четверг поисково-спасательную операцию на месте взрыва и обрушения подъезда дома в Магнитогорске, Челябинской области.

Как сообщил журналистам зам. главы МЧС Александр Чуприян, в результате поисково-спасательной операции в Магнитогорске удалось извлечь из-под обломков тела 39 человек. По его словам, больше никого в развалинах нет.

Изначально в МЧС заявляли о том, что всего под завалами мог находиться 41 человек.

В дальнейшем, по словам Чуприяна, на месте трагедии будут проводиться инженерно-строительные работы.

Похороны первых шести погибших при взрыве газа и обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске пройдут в пятницу.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома в результате взрыва, предположительно, бытового газа.