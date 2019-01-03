МЕНЮ
Twitter
﻿ 67
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:46  

Глава полиции имеет «некоторое отношение» к новому покупателю Tirex-Petrol

03.01.2019  

Итог трагедии в Магнитогорске: 39 погибших

03.01.2019  

АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

03.01.2019  

Медиахолдинг Плахотнюка открыто пропагандирует предвыборные акции Шора

03.01.2019  

Правящий режим продолжает репрессии в отношении партии Ренато Усатого

03.01.2019  

Китай совершил успешную посадку на обратной стороне Луны
все новости

Глава полиции имеет «некоторое отношение» к новому покупателю Tirex-Petrol

Опубликовано : 04 январь 2019 г. 14:46 | Просмотров: 477 | Категория: Власть

Новый покупатель одного из крупнейших операторов на рынке нефтепродуктов Tirex-Petrol SA является подставным лицом, скрывающим интересы совсем других игроков.

Об этом агентству OMEGA  сообщил источник в Службе внутренней безопасности и борьбы с коррупцией МВД (SPIA).

«Только абсолютно несведущие люди могли поверить в информацию о том, что фирма Estcon Construct SRL может быть реальным покупателем такого гиганта, как Tirex Petrol. Реальным владельцем Estcon Construct является Алик Игнат, свояк бывшего во времена Смирнова начальника Бендерской таможни, со всеми вытекающими из этого обстоятельствами», - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что даже не эта связь является «самым интересным». «Алик является другом главы Национального инспектората полиции Александра Пынзаря. В свою очередь, Пынзарь имеет у него четыре своих фуры, автоперевозка которыми приносит определенный и постоянный доход начальнику полиции. Очевидно, не Пынзарь является основным выгодополучателем нового владельца Tirex Petrol - масштабы не те. Но это уже другой разговор», - отметил источник в Службе внутренней безопасности и борьбы с коррупцией МВД.

Ранее в СМИ уже сообщалось о ведущейся сделке по продаже компании Tirex-Petrol. Известно, что ее номинальным покупателем станет зарегистрированная в одном из сел Яловенского района фирма Estcon Construct SRL. Официально, владельцем фирмы является Игнат Татьяна. Администратором же указан тот Игнат Алек, которого и имел в виду источник агентства в МВД.

Сам же глава полиции Александр Пынзарь никогда не указывал в своих декларациях о доходах владение какими-либо средствами для автоперевозок.

Tirex-Petrol занимала на молдавском рынке нефтепродуктов лидирующие позиции после Rompetrol, Lukoil, Petrom, Vento и Bemol, с почти 80-ью автозаправочными станциями.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Глава полиции имеет «некоторое отношение» к новому покупателю Tirex-Petrol

Глава полиции имеет «некоторое отношение» к новому покупателю Tirex-Petrol ...

Просмотров: 478
Медиахолдинг Плахотнюка открыто пропагандирует предвыборные акции Шора

Медиахолдинг Плахотнюка открыто пропагандирует предвыборные акции Шора ...

Просмотров: 768
Правящий режим продолжает репрессии в отношении партии Ренато Усатого

Правящий режим продолжает репрессии в отношении партии Ренато Усатого ...

Просмотров: 624
Шор игнорирует запреты Кодекса о выборах

Шор игнорирует запреты Кодекса о выборах ...

Просмотров: 1654
Россия утвердила свой предвыборный подарок Додону

Россия утвердила свой предвыборный подарок Додону ...

Просмотров: 1010
Фильтры Майи Санду прошел партнер Плахотнюка по сдаче в концессию трети территории Молдовы

Фильтры Майи Санду прошел партнер Плахотнюка по сдаче в концессию трети территории Молдовы ...

Просмотров: 12798
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 8289
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 31222
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 31071
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 9900
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Подростки-убийцы сделали селфи с окровавленной жертвой

Подростки-убийцы сделали селфи с окровавленной жертвой

Просмотров: 64226
На Севере России прошли многотысячные акции протеста

На Севере России прошли многотысячные акции протеста

Просмотров: 46108
В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка

В Белом доме появилось Обращение к президенту США о введении санкций в отношении Плахотнюка

Просмотров: 20050
Плахотнюку рекомендовано добровольно сдаться, не дожидаясь ареста

Плахотнюку рекомендовано добровольно сдаться, не дожидаясь ареста

Просмотров: 19264
(ЭКСКЛЮЗИВ) Спикер парламента проводит выходные на пляжах Дубая

(ЭКСКЛЮЗИВ) Спикер парламента проводит выходные на пляжах Дубая

Просмотров: 16455
Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили

Найденных при пожаре подростков сначала жестоко убили

Просмотров: 15431
Партия Плахотнюка уже даже не скрывает привлечение админресурса накануне выборов

Партия Плахотнюка уже даже не скрывает привлечение админресурса накануне выборов

Просмотров: 13690
Как голосовала Молдова на выборах президента Интерпола ?

Как голосовала Молдова на выборах президента Интерпола ?

Просмотров: 13207
ВЛАСТЬ
Глава полиции имеет «некоторое отношение» к новому покупателю Tirex-Petrol

Глава полиции имеет «некоторое отношение» к новому покупателю Tirex-Petrol

03.01.2019  Медиахолдинг Плахотнюка открыто пропагандирует предвыборные акции Шора
03.01.2019  Правящий режим продолжает репрессии в отношении партии Ренато Усатого
03.01.2019  Шор игнорирует запреты Кодекса о выборах
ЛЮДИ
Кишиневцы требуют прекратить строительство высотных зданий на Рышкановке

Кишиневцы требуют прекратить строительство высотных зданий на Рышкановке

31.12.2018  Пусть в Год Свиньи будет меньше свинства!
31.12.2018  Следовавший в Кишинев самолет совершил экстренную посадку в Будапеште
29.12.2018  Штангистке из Молдовы грозит пожизненная дисквалификация за использование допинга
БИЗНЕС
Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины

21.09.2018  Российский благотворитель Додона объявил о финансовой привлекательности Молдовы
06.09.2018  Работа с проживанием - идеальный вариант для тех, кто не готов тратить средства на дорогостоящую аренду жилья
24.08.2018  Flatfy.md поможет найти лучшие новостройки от ведущих застройщиков Молдовы
КРИМИНАЛ
АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

АНОНС: «Документы Филата» начинают взрывать систему

30.12.2018  Судмедэксперты поставили на поток фальшивые экспертизы с целью наживы



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Январь 2019 (19)
Декабрь 2018 (146)
Ноябрь 2018 (170)
Октябрь 2018 (155)
Сентябрь 2018 (148)
Август 2018 (136)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker