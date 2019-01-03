Глава полиции имеет «некоторое отношение» к новому покупателю Tirex-Petrol ...

Новый покупатель одного из крупнейших операторов на рынке нефтепродуктов Tirex-Petrol SA является подставным лицом, скрывающим интересы совсем других игроков.

Об этом агентству OMEGA сообщил источник в Службе внутренней безопасности и борьбы с коррупцией МВД (SPIA).

«Только абсолютно несведущие люди могли поверить в информацию о том, что фирма Estcon Construct SRL может быть реальным покупателем такого гиганта, как Tirex Petrol. Реальным владельцем Estcon Construct является Алик Игнат, свояк бывшего во времена Смирнова начальника Бендерской таможни, со всеми вытекающими из этого обстоятельствами», - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что даже не эта связь является «самым интересным». «Алик является другом главы Национального инспектората полиции Александра Пынзаря. В свою очередь, Пынзарь имеет у него четыре своих фуры, автоперевозка которыми приносит определенный и постоянный доход начальнику полиции. Очевидно, не Пынзарь является основным выгодополучателем нового владельца Tirex Petrol - масштабы не те. Но это уже другой разговор», - отметил источник в Службе внутренней безопасности и борьбы с коррупцией МВД.

Ранее в СМИ уже сообщалось о ведущейся сделке по продаже компании Tirex-Petrol. Известно, что ее номинальным покупателем станет зарегистрированная в одном из сел Яловенского района фирма Estcon Construct SRL. Официально, владельцем фирмы является Игнат Татьяна. Администратором же указан тот Игнат Алек, которого и имел в виду источник агентства в МВД.

Сам же глава полиции Александр Пынзарь никогда не указывал в своих декларациях о доходах владение какими-либо средствами для автоперевозок.

Tirex-Petrol занимала на молдавском рынке нефтепродуктов лидирующие позиции после Rompetrol, Lukoil, Petrom, Vento и Bemol, с почти 80-ью автозаправочными станциями.