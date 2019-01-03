Трамп не договорился с демократами по строительству стены на границе с Мексикой ...

Как сообщает Радио «Свобода», в пятницу после встречи в Белом доме президента США с лидерами Конгресса состоялась пресс-конференция Дональда Трампа.

Президент США сказал, что проблема нелегальной иммиграции через южную границу не решалась многие годы, создавая, особенно в приграничных штатах США, серьезные проблемы с ростом преступности, наркоторговли и торговлей людьми.

Таким образом, по мнению Трампа, строительство стены на границе с Мексикой – настоятельная необходимость. Выступивший за ним вице-президент Майк Пенс назвал продуктивными переговоры со спикером Палаты представителей демократом Нэнси Пелоси и лидером демократического меньшинства в Сенате Чаком Шумером.

Немногим ранее Нэнси Пелоси, отвечая на вопросы журналистов, назвала состоявшийся в пятницу разговор очень трудным, который не привел к прогрессу в разрешении кризиса. Чак Шумер заявил, что Трамп не исключил, что нынешний шатдаун может продлиться «месяцы и даже годы».

Позднее, отвечая на лужайке Белого дома на вопросы журналистов о том, как долго может продлиться шатдаун, Трамп подтвердил, что он допускает возможность затяжного характера нынешнего закрытия правительства. Глава Белого дома также объявил о создании двухпартийных рабочих групп, которые в эти выходные дни займутся выработкой решения по выходу из нынешнего политического кризиса.

Дональд Трамп неоднократно в последние дни заявлял, что открытие правительства зависит от согласия демократов на выделение из государственного бюджета 5 миллиардов долларов на строительство стены между США и Мексикой. Это решение, по словам Трампа, позволит возобновить финансирование правительственных учреждений. Возведение стены на границе он назвал "вопросом укрепления национальной безопасности", решение которого не терпит промедления.