Додон произвел изменения в никому не нужном своем Высшем совете безопасности ...

Изменения связаны со сменой руководства ряда ведомств, главы которых входят в Совет по должности.

В частности, в состав Высшего совета безопасности включены новый председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Еуджен Карпов и новый президент Национального банка Молдовы Октавиан Армашу. Они заменили в ВСБ своих предшественников Романа Боцана и Серджиу Чокля, соответственно.

Кроме того, Додон назначил своим заместителем в ВСБ советника президента по особым поручениям Павла Войку.

Ранее Игорь Додон неоднократно обещал привлекать Высший совет безопасности к решению целого ряда задач, связанных с противодействием коррупции в судебной системе, контролем за расследованием таких громких преступлений, как кража миллиарда из валютного резерва страны, которые так и остались пустыми обещаниями. Также нереализованным стало и публичное обещание Додона не включать в состав ВСБ министра обороны Еуджена Стурзы, который был назначен в ходе первого из пяти унизительных отстранений Додона от должности.