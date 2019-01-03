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Додон произвел изменения в никому не нужном своем Высшем совете безопасности

Опубликовано : 04 январь 2019 г. 23:48 | Просмотров: 249 | Категория: Власть

Занимающий должность президента Игорь Додон утвердил ряд несущественных изменений в возглавляемом им Высшем совете безопасности.

Изменения связаны со сменой руководства ряда ведомств, главы которых входят в Совет по должности.

В частности, в состав Высшего совета безопасности включены новый председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Еуджен Карпов и новый президент Национального банка Молдовы Октавиан Армашу. Они заменили в ВСБ своих предшественников Романа Боцана и Серджиу Чокля, соответственно.

Кроме того, Додон назначил своим заместителем в ВСБ советника президента по особым поручениям Павла Войку.

Ранее Игорь Додон неоднократно обещал привлекать Высший совет безопасности к решению целого ряда задач, связанных с противодействием коррупции в судебной системе, контролем за расследованием таких громких преступлений, как кража миллиарда из валютного резерва страны, которые так и остались пустыми обещаниями. Также нереализованным стало и публичное обещание Додона не включать в состав ВСБ министра обороны Еуджена Стурзы, который был назначен в ходе первого из пяти унизительных отстранений Додона от должности.


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