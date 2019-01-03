Родственник Плахотнюка считает, что «Кремль поддерживает в Молдове демократическую правящую систему» ...

Председатель парламента Молдовы Андриан Канду сделал это заявление в своей статье, опубликованной в американском издании Washington Times .

Примечательно, что сама статья Канду носит, скорее, антироссийский характер, настаивая на том, что Россия несет угрозу европейской безопасности. По мнению Канду, являющегося родственником самого одиозного молдавского политика, лидера правящей Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка, «накануне выборов Молдова находится на распутье: либо попадает под влияние коррумпированной России, либо продолжает демократический путь».

Канду считает, что Конгресс США, посредством внесенной в начале года резолюции по Молдове «признал уже внедренные Демпартией демократические реформы». «Конгресс также предложил поддержку для того, чтобы в Молдове продолжала развиваться демократическая и прозрачная система власти, поддержанная Кремлем», почеркнул Канду в своей статье для Washington Times.

Пока не известно, является ли это утверждение опечаткой или все же выражением мнения правящей Демпартии, в которой Андриан Канду является вице-председателем.

В то же время, известно, что лидер правящей Демпартии Владимир Плахотнюк, вместе с Андрианом Канду, являются владельцами телеканала Prime, эксклюзивно ретранслирующего в Молдове российский государственный телеканал «Первый». Кроме того, Плахотнюк контролирует дочернюю компанию российского газового гиганта «Газпром» - АО Молдовагаз, которая косвенно финансирует в Молдове деятельность региональных партийных организаций ДПМ.

Сам же лидер правящей Демпартии Владимир Плахотнюк является гражданином Российской Федерации и покровительствует целому ряду полуофициальных российских бизнес-проектов в Молдове в энергетической сфере.