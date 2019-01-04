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Окончательно оформлено отделение Украинской церкви от Московской патриархии

Опубликовано : 06 январь 2019 г. 16:00 | Просмотров: 197 | Категория: Мир

В Стамбуле прошла церемония вручения томоса о предоставлении Православной церкви Украины независимости.

Церемония прошла в Соборе Святого Георгия Победоносца (резиденции Константинопольского патриарха), а томос был вручен лично Вселенским патриархом Варфоломеем митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

В томосе говорится о том, что Вселенский патриархат признает в пределах политически сформированной территории Украины канонически автокефальную, самоуправляемую православную церковь.

Уже 7 января томос будет выставлен в Софийском соборе в Киеве, где его смогут увидеть все желающие.

Как заявлял ранее Епифаний, руководящие органы новосозданной Украинской православной церкви сформируют в течение 1-2 месяцев после получения томоса.

Православная церковь Украины была создана 15 декабря на Объединительном соборе в Киеве. Предстоятелем Украинской поместной православной церкви был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.

В свою очередь, Украинская православная церковь Московского патриархата не признала решение объединительного собора и считает сам собор неканоническим, а воссозданную Церковь "раскольнической".


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