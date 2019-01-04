Кандидат от партии Плахотнюка сфальсифицировал подписные листы в свою поддержку ...

Представитель правительства в Криулянском районе, лидер регионального офиса ДПМ Вячеслав Бурлаку подал очевидно сфальсифицированные списки в свою поддержку в качестве кандидата по Криулянскому одномандатному округу №21.

Бурлаку получил подписные листы 26 декабря, в 16.30, а уже 27 декабря, около 14 часов он представил в окружной избирательный совет 980 подписей из 17 населенных пунктов.

В связи с этим, представители оппозиционного блока ACUM опротестовала законность поданных списков, требуя отменить регистрацию Бурлаку в качестве кандидата в депутаты.

«Анализ способа сбора подписей, а также затраченного на него времени – не более 20 часов, из которых 11 часов приходятся на ночное время суток, а также расстояние между населенными пунктами, в которых якобы были собраны подписи, четко демонстрируют что они не могли быть собраны авторизованными сборщиками, либо подписи не принадлежат указанным в списках лицам», - говорится в поданной в окружную избирательную комиссию жалобе.

Бурлаку стал особенно известным после того, как в прессе появилась запись собрания, в ходе которого чиновник инструктировал активистов Демпартии по поводу фиктивного сбора взносов в партийную кассу ДПМ.