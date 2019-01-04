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«Желтые жилеты» протаранили вход в одно из французских министерств

Опубликовано : 07 январь 2019 г. 08:33 | Просмотров: 56 | Категория: Мир

Во Франции не стихает уровень напряженности в связи с акциями протеста движения «желтые жилеты», несмотря на заметно сократившееся количество протестующих.

В прошедшую субботу, на очередную демонстрацию во Франции вышли около 50 тысяч человек.

В ходе манифестации в Париже, протестующие протаранили вход в здание министерства по связям с парламентом с помощью строительной техники. В результате, официальный представитель французского правительства Бенджамин Гриво был эвакуирован из офиса.

Гриво рассказал, что около десяти человек, одетых в черные и желтые жилеты, протаранили дверь с помощью небольшой машины для строительных работ, которую нашли на улице. Проникнув на территорию правительственного комплекса, они разбили несколько окон и повредили автомобили.

Они также проникли в кабинет Гриво. Чиновник и его команда были вынуждены бежать через задний вход и укрыться в соседнем отеле.

Полиция задержала и взяла под стражу 35 человек, в том числе восемь несовершеннолетних.

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил насилие со стороны демонстрантов во время субботней акции протеста, в частности, когда неизвестные выбили ворота в здании, где заседает спикер правительства Бенжамен Гриво и разбили служебные автомобили. «Это нападение не на меня, а на Республику», — написал в твиттере сам Гриво. С осуждением нападавших также выступили представители оппозиции.

В то же время, о своей поддержке «желтых жилетов» заявила в воскресенье французская актриса Брижит Бардо. «Я понимаю, что они чувствуют, их ежедневный гнев, когда я вижу, что миллионы евро тратятся на совершенно бессмысленные вещи, перемещения политиков на частных самолетах, люксовые машины, водители…», — заявила звезда французского кино.

Ранее на этой неделе один из влиятельных оппозиционеров Эрик Друе был арестован во второй раз по подозрению в организации несанкционированной акции протеста в Париже. Это привело к обвинениям в "злоупотреблении полномочиями" в адрес французского правительства. Друе был отпущен на следующий день.

Изначально требования протестующих сводились к отмене планов резкого увеличения тарифов на бензин и дизельное топливо, однако отказ властей от реформы не успокоил недовольных. Теперь они требуют отставки правительства и проведения масштабных реформ.

Название "Желтые жилеты" дано движению из-за используемых его участниками светоотражающих жилетов, которые во Франции должен иметь в машине любой водитель.

Самыми масштабными были выступления «желтых жилетов» в ноябре, когда на улицы вышло не менее 280 тысяч человек.


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