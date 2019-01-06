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Инициатива родственника Плахотнюка стала серьезной проблемой для бюджета

Опубликовано : 08 январь 2019 г. 13:12 | Просмотров: 1763 | Категория: Власть

Талоны на питание, введенные по инициативе председателя парламента Андриана Канду, создали серьезную опасность для бюджета, в результате чего Минфин потребовал прекратить их выдачу в первой половине 2019 года.

О рекомендации Министерства финансов по этой теме сообщило издание mold-street.com по результатам состоявшегося еще в конце прошлого года совместного заседания представителей Министерства финансов и его региональных структур.

Как отмечалось на заседании, причина такого решения кроется в несовершенстве законодательства, поспешно принятого парламентским большинством. Известно, что сам закон, вводящий выдачу талонов на питание был инициирован и активно лоббировался Андрианом Канду, являющимся родственником олигарха и лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.

Талоны на питание стали создавать проблемы финансистам в связи с введением Закона об единой системе начисления зарплаты в бюджетной сфере.

Как сообщила начальник отдела политики в области заработной платы и мониторинга работников Министерства финансов Раиса Гилан, нормы этого закона и входят в противоречие с нормами Положения о выдаче талонов на питание, введенного 12 марта 2018 года.

«Желательно не выдавать талоны на питание, начиная с 1 января 2019 года, по крайней мере, в первой половине года», - отметила представитель минфина Раиса Гилан, добавив, что «до тех пор, пока не будут выплачены 2-3 зарплаты в стране в новых условиях, было бы лучше воздержаться от такого рода вознаграждений (талонов – Ред.).

Закон о продовольственных талонах вступил в силу в январе прошлого года и являлся личной инициативой Андриана канду. Согласно нему, работодатель обязан выдавать сотрудникам талоны на питание в конце каждого месяца, в зависимости от количества рабочих дней в следующем. Талоны на питание могли быть использованы исключительно работником. Запрещалось обменивать их на деньги, а также сокращать заработную плату. Несмотря на это, в ряде супермаркетов талоны на питание принимаются в качестве платежного средства.


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