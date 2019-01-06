Правительство Франции намерено подавлять протесты «желтых жилетов» ...

Как сообщает Би-би-си, правительство Франции начало разработку нового законодательства против нарушителей среди протестующих, которым также будет запрещено ношение масок на демонстрациях.

Филипп отметил, что к ближайшей субботе будут развернуты 80 тыс. сотрудников силовых структур.

По его словам, правительство поддержит «новый закон, наказывающий тех, кто не уважает требование согласовывать (протесты. - Ред.), тех, кто принимает участие в несанкционированных демонстрациях, и тех, кто приходит на демонстрации с масками на лицах».

Эти меры объявлены после того, как в прошедшую свободу протестующие ворвались в здание министерства по связям с парламентом с помощью строительной техники. В результате, официальный представитель французского правительства Бенджамин Гриво был эвакуирован из офиса.

Изначально требования протестующих сводились к отмене планов резкого увеличения тарифов на бензин и дизельное топливо, однако отказ властей от реформы не успокоил недовольных. Теперь они требуют отставки правительства и проведения масштабных реформ.

Название "Желтые жилеты" дано движению из-за используемых его участниками светоотражающих жилетов, которые во Франции должен иметь в машине любой водитель.

Самыми масштабными были выступления «желтых жилетов» в ноябре, когда на улицы вышло не менее 280 тысяч человек.