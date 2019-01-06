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Глава МИД Румынии оправдывал в эфире Би-би-си намерение Бухареста амнистировать коррупционеров от власти

Опубликовано : 08 январь 2019 г. 19:55 | Просмотров: 600 | Категория: Мир

(ВИДЕО) Журналистка Би-би-си назвала абсурдом попытку министра иностранных дел Румынии Теодора Мелешкану оправдать амнистию осужденных в Румынии коррупционеров-политиков.

В ходе интервью с главой румынской дипломатии, Эмили Мэйтилис назвала абсурдными объяснения Мелешкану, считающего, что Румыния не может обойтись без амнистии коррупционеров в связи с переполненностью тюрем.

В определенный момент, журналистка была вынуждена прервать рассуждающего об юстиции Мелешкану.

«Извините, господин министр, но давайте говорить серьезно. Вы говорите о наличии коррупции в политике и о намерении Вашей страны и вашего правительства предоставить амнистию политикам, признанным виновными. Это же абсурд», - отметила журналистка.

«Может, Вы и считаете это абсурдом, но я могу Вас заверить, что время от времени во всех странах, если дела не идут хорошо с точки зрения Уголовного кодекса, есть возможность искать альтернативные решения», - продолжил оправдываться Мелешкану.

Опубликованный ролик с этой частью интервью стал вирусным в соцсетях.

С 1 января, Румыния возглавила председательство в Евросоюзе.




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