Глава МИД Румынии оправдывал в эфире Би-би-си намерение Бухареста амнистировать коррупционеров от власти ...

В ходе интервью с главой румынской дипломатии, Эмили Мэйтилис назвала абсурдными объяснения Мелешкану, считающего, что Румыния не может обойтись без амнистии коррупционеров в связи с переполненностью тюрем.

В определенный момент, журналистка была вынуждена прервать рассуждающего об юстиции Мелешкану.

«Извините, господин министр, но давайте говорить серьезно. Вы говорите о наличии коррупции в политике и о намерении Вашей страны и вашего правительства предоставить амнистию политикам, признанным виновными. Это же абсурд», - отметила журналистка.

«Может, Вы и считаете это абсурдом, но я могу Вас заверить, что время от времени во всех странах, если дела не идут хорошо с точки зрения Уголовного кодекса, есть возможность искать альтернативные решения», - продолжил оправдываться Мелешкану.

Опубликованный ролик с этой частью интервью стал вирусным в соцсетях.

С 1 января, Румыния возглавила председательство в Евросоюзе.