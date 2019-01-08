Путин стал самым большим подарком для НАТО и США ...

Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус считает, что после окончания холодной войны именно президент России Владимир Путин дал альянсу «новый повод жить», а США остаются опорой для многих стран по всему миру.

Как сообщает РБК, об этом отставной генерал заявил на конференции Raisina Dialogue в Индии.

Дэвид Петреус сказал, что президент Владимир Путин является «самым большим подарком для НАТО со времен окончания холодной войны». Петреус подчеркнул, что приход Путина к власти дал НАТО «новый повод жить». Кроме того, благодаря политике российского президента США «во многом остались опорой» для многих мировых стран.