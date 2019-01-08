ЦИК зарегистрировал предвыборный список основного обвиняемого в краже миллиарда долларов ...

Список кандидатов в депутаты от партии «ШОР» был утвержден в среду Центральной избирательной комиссией.

Как сообщил на заседании Центризбиркома докладчик по вопросу регистрации предвыборного списка партии, возглавляемой основным обвиняемым в краже миллиарда долларов из валютного резерва Молдовы, поданные партией в ЦИК документы «были в порядке». В списке значится 51 представитель партии.

Решение Центризбиркома было принято шестью голосами «за» и одним «воздержавшимся».

Примечательно, что в предвыборном списке партии «ШОР» значится целый ряд людей, чьи имена упомянуты в отчете международной организации Kroll, согласно которому они напрямую замешаны в краже миллиарда долларов из финансово-банковской системы Молдовы, совершенной в 2014 году.

Во время заседания ЦИКа, перед зданием проводили свою манифестацию «протеста» несколько сот свезенных сторонников Шора.

Первоначально, 3 января, регистрация списка была отклонена в связи с тем, что поданные документы имели «несущественные нарушения».

Ранее, основной обвиняемый в краже миллиарда долларов Илан Шор получил «сертификат о неподкупности», позволяющий ему участвовать в парламентских выборах.

Илан Шор был приговорен судом первой инстанции к 7 с половиной годам тюрьмы по делу о краже миллиарда долларов из финансово-банковской системы Молдовы. Это решение было принято еще 21 июня 2017 года. Несмотря на это, Шор, пользующийся протекцией молдавских властей, не просто находится на свободе, но и свободно выезжает за границу Молдовы.