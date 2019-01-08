Президент США объяснил, для чего богатые строят заборы ...

Дональд Трамп выступил с Обращением к нации, назвав кризис на американо-мексиканской границе кризисом в области безопасности и обвинив демократов в сохранении шатдауна правительственных учреждений.

«Сегодня я обращаюсь к вам, потому что гуманитарный кризис на нашей южной границе нарастает», - начал свое обращение президент США.

С нелегальными мигрантами, как заявил Дональд Трамп, приходят и наркотики: «Метамфетамин, героин, кокаин и фентанил - от наркотиков в этом году умрут больше американцев, чем погибли во время Вьетнамской войны», - сообщил Трамп, настаивая на необходимости возведения заграждения на границе с Мексикой.

По его словам, строительство стены на границе быстро себя окупит. «Стоимость нелегальных наркотиков превышает $500 млрд в год — гораздо больше, чем $5,7 млрд, которые мы запросили у конгресса. Стена также будет оплачена косвенно, за счет нового торгового соглашения, которое мы подписали с Мексикой», — заявил президент США.

Комментируя слова лидера демократов в нижней палате Конгресса США Нэнси Пелоси, которая назвала стену «аморальной», Трамп задался вопросом, почему же богатые политики строят стены и заборы вокруг собственных домов. «Они строят стены не потому, что ненавидят людей снаружи, но потому, что любят тех, кто внутри», — заверил Трамп.

По утверждению президента США, «правительство останется закрытым только по одной причине - потому что демократы не дают средства на безопасность нашей границы». «Ситуацию можно разрешить в течение 45-минутной встречи. Я приглашаю демократов на встречу в Белый дом, чтобы сделать это», - добавил Дональд Трамп.

Как сообщает «Голос Америки», сразу после обращения президента с ответным словом выступили спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер. Они оба призвали президента незамедлительно восстановить полную работу правительства и не делать американский народ заложником недальновидной политики Трампа.

«Символом Америки должна быть Статуя Свободы, а не стена на границе», - отметил в своем выступлении сенатор Шумер.

Ранее Трамп заявил, что может ввести режим чрезвычайного положения на границе и профинансировать строительство заграждений в обход Конгресса. Несмотря на то, в своем обращении он не упомянул об этой мере.