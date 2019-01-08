Россия ввела запрет на ввоз молдавской продукции ...

Поставки молдавской продукции через территорию Украины запрещены с 29 декабря 2018 года, несмотря на широко разрекламированные «договоренности» Додона с Владимиром Путиным.

Правительство России утвердило постановление «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592».

Согласно ст.1 указанного постановления, введен запрет на ввоз в Российскую Федерацию «товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины, по перечню согласно приложению». В документе указано, что эти меры утверждены во исполнении ранее подписанного Указа президента России Владимира Путина.

Примечательно, что в этот перечень входят товары, производимые в Молдове, включая Приднестровье, и перемещаемые транзитом в Россию.

Речь идет об электрооборудовании, алкоголе, плодоовощной продукции, кондитерских изделиях и др.

Российские власти пока не объявляли, каким образом могут быть соблюдены договоренности в верхах, о которых помпезно сообщал занимающий должность президента Игорь Додон по отмене пошлин на импорт из Молдовы плодоовощной и винодельческой продукции с 1 января по 30 июня 2019 года.