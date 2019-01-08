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Умер последний председатель советского парламента

Опубликовано : 09 январь 2019 г. 21:10 | Просмотров: 443 | Категория: Мир

Последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов скончался 9 января на 89-м году жизни.

Лукьянов возглавил Верховный Совет СССР в 1990 году после того, как Горбачева избрали президентом Советского Союза.
В 1991 году Лукьянов был одним из инициаторов ГКЧП, а после провала путча был арестован. В 1994 году его амнистировали.
В декабре 1993 года Лукьянов был избран депутатом Госдумы, а с 1994 года по 2000 входил в состав президиума ЦК КПРФ.


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