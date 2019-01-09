Румынские транспортники вышли на протест в Брюсселе ...

Сотни представителей румынских транспортных компаний вышли на протест в связи с рассматриваемым Европарламентом новым пакетом законопроектов, ущемляющих их права.

Как сообщает издание ziare.com, по мнению транспортников, новые нормы приведут к банкротству румынских транспортных компаний.

Транспортники отмечают, что вынуждены были выйти на протест перед Европарламентом после того, как оказались безрезультатными обещания министра транспорта Румынии Лучиана Шовы.

По мнению председателя Федерации румынских транспортников (FORT) Аугустина Хажиу, введение новых ограничений связано с тем, что румынские транспортные компании стали конкурентоспособными на европейском рынке и таким образом стали раздражителем.

Согласно предлагаемым Европарламентом изменениям, за проведенное румынскими водителями время за рулем на территории других стран Евросоюза, им должна оплачиваться зарплата на уровне минимальной зарплаты в тех странах, что намного выше, чем в Румынии.

Кроме того, новый пакет Европарламента запретит водителям проводить обязательное время отдыха в кабине, обязав их поселяться на время стоянки исключительно в гостиницах, а также возвращаться в Румынию не реже, чем раз в 3-4 недели.