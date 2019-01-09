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Россия может потерять своего единственного союзника на западной границе

Опубликовано : 10 январь 2019 г. 15:58 | Просмотров: 498 | Категория: Мир

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что налоговая политика России в отношении Беларуси может привести к потере «единственного союзника России на западном направлении».



Об этом Лукашенко заявил на совещании в Минске, где обсуждались проблемы, возникшие 

в связи с поставками нефти по дискриминационным для Беларуси тарифам.

По мнению Лукашенко, разногласия, возникшие между Москвой и Минском из-за налогового маневра в России, грозят потерями для бюджета республики.

«Не надо считать, что это катастрофа. Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем», - добавил Луепшегко, поручив своему правительству искать альтернативные источники доходов.

В качестве альтернативных рынков нефти, президент Беларуси рассматривает страны Балтии. «Если литовцы не согласны - с латышами договориться и закупать эту нефть. Перерабатывать на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики», - подчеркнул Александр Лукашенко. По его словам, для стран Балтии это будет дешевле, чем сейчас, когда они покупают нефтепродукты по мировым ценам. «Можно договориться так, что это будет наша общая нефть, которую мы переработаем на модернизированном Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе. Тем более у нас даже есть некоторые возможности в этом плане», - добавил Александр Лукашенко, цитируемый агентством БЕЛТА.


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