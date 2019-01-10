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В России могут разрешить сбивать пассажирские самолеты

Опубликовано : 11 январь 2019 г. 11:27 | Просмотров: 573 | Категория: Мир

Министерство обороны России просит поавительство законодательно разрешить уничтожать воздушное судно с пассажирами, если его преднамеренное крушение приведет к экологической катастрофе или массовой гибели людей.

Как сообщает авторитетное издание «Известия», об этом сказано в проекте постановления правительства, разработанном Минобороны. Документ позволит открыть огонь по воздушному судну-нарушителю, если есть реальная опасность, что его преднамеренное крушение приведет к экологической катастрофе, массовой гибели людей или уничтожению стратегических объектов.

По мнению российских силовиков, это позволит в том числе предотвратить теракты, связанные с угонами самолетов, а такие меры соответствуют международному опыту.

Действующее сегодня в России постановление правительства «О порядке применения оружия... в воздушном пространстве» от 1994 года запрещает сбивать самолеты-нарушители госграницы, если известно, что на их борту есть пассажиры.


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