Справки о неподкупности Шора и Плахотнюка оспорены в суде ...

Партия «Наш дом – Молдова» опротестовала в суде выданные олигарху Владимиру Плахотнюку и осужденному по делу о краже миллиарда долларов Илану Шору справки о неподкупности, позволяющие им участвовать в выборах.

Об этом сообщил в соцсетях лидер партии Григорий Петренко, опубликовав копии искового заявления.

Петренко уверен, что Национальное агентство по неподкупности «абсолютно проигнорировало положения закона, определяющие понятие ”integritate politică”».

«Как Шор, так и Плахотнюк, уже занимали публичные должности, и в обоих случаях были сняты с них за проблемы с законом. Постановление Парламента от 13.02.2013 года о вотуме недоверия Владимиру Плахотнюку (которое юридически остаётся в силе) вкупе с решением Конституционного Суда от 22.04.2013 года не позволяет Плахотнюку баллотироваться в депутаты в связи с проблемами с «неподкупностью» («integritate»)», - отметил Петренко.

Кроме того, он считает, что Национальное агентство по неподкупности также проигнорировало тот факт, что по Шору уже есть несколько окончательных судебных решений по коррупционным делам (дело Филата) и по делу о финансировании его партии из-за рубежа.

«Более того, о проблемах Шора с неподкупностью упоминается в Докладе парламентской следственной комиссии по Banca de Economii, а также в необжалованном в суде решении НацБанка, согласно которому Шор был оштрафован на 100 тыс леев за нарушение Закона о финансовых учреждениях», - отметил Григорий Петренко, добавив, что «это ещё не все приведённые в иске доводы».

Истец обвинил Национальное агентство по неподкупности в том, что оно проигнорировало положения Закона о неподкупности, в частности, определяющие термин «политическая неподкупность». Согласно Закону №82, под термином «политическая неподкупность» понимается « способность конкурентов на выборах, доверенных лиц конкурентов на выборах и лиц, занимающих выборную или исключительно политическую должность, осуществлять свою деятельность с соблюдением норм этики, без коррупционных проявлений, с соблюдением общественных интересов, верховенства Конституции Республики Молдова и закона».

Теперь внимательно следим за действиями плахосудия по выгораживанию Шора и Плахотнюка!» - написал Григорий Петренко.

Иск должен быть рассмотрен в ближайшее время в суде столичного сектора Рышкань.