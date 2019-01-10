В партии Додона описание «рабочей встречи» занимает больше времени, чем длится сама встреча ...

(ВИДЕО) Додон тратит на обсуждение самых важных проблем регионов со своими кандидатами в депутаты не более четырех минут.

Об этом сообщает телеканал BTV, приведя пример встречи занимающего должность президента Игоря Додона с кандидатом в депутат от Партии социалистов Александром Усатым, представляющим Бельцы.

Журналисты проанализировали заметку в соцсетях, размещенную Усатым 14 декабря. Тогда, он многозначительно сообщил, что «провёл встречу с Президентом страны Игорем Додоном и председателем ПСРМ Зинаидой Гречаный», в ходе которой «обсудили множество вопросов», напрямую связанных с жизнедеятельностью и инфраструктурой города Бельцы.

Как видно на фотографии, размещенной Усатым, настенные часы показывают без шести минут три. В тот день с Додоном встречались и другие кандидаты-социалисты, которые тоже выставили фотографии с того же ракурса, и на них те же самые часы.

«И вот, полюбуйтесь на следующего посетителя кабинета: он сидит с Додоном и Гречаной в без двух минут три, то есть, через четыре минуты после Усатого.

А чтобы вы не подумали, что это просто совпадение (дескать, двое не показатель и фотограф просто мог неудачно выбрать время вылета птички) вот вам третий кандидат, который встречался с Додоном до Усатого. В без 8-ми минут три. То есть, в среднем у социалистов уходит по 3-4 минуты на обсуждение многочисленных и важных вопросов. Их стремительности можно только позавидовать», - сообщает BTV.

Судя по объему заметки о встрече (почти 1300 знаков), на ее написание могло уйти больше времени, чем длилась сама встреча.