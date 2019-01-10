Депутат-социалист настаивает на том, что на Додона было совершено покушение ...

Один из входящих в ближайшее окружение Додона, депутат Богдан Цырдя утверждает, что ДТП с участием кортежа Додона имеет спланированный характер.

Об этом Цырдя написал в соцсетях.

По утверждению депутата-социалиста, организаторами ДТП являются некие «они», которые постоянно мешают Додону работать.

Как пишет Цырдя, они «организовали аварию, в которой пострадала мать президента», имея в виду ДТП с кортежем Додона, в результате которого пострадала мать занимающего должность президента.

Судя по финальной части текста, таинственными организаторами «покушения» не являются представители правящей Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка, с которой, по заверениям социалистов, они постоянно ведут борьбу. «А потом они заявили, что Додон с Плахотнюком», - резюмировал один из пропагандистов Партии социалистов, депутат Богдан Цырдя.

Ранее уже сообщалось, что 9 сентября 2018 года в кортеж Додона врезался фургон Флоренской птицефабрики. Все детали ДТП до сих пор скрываются, как полицией, так и самим Додоном. В частности, не известно, в какой из машин находился сам Додон и почему в его автомобиле находилась мать с ребенком. Позже, стало известно, что в этом же кортеже находился приятель Додона, бывший российский депутат с сомнительной репутацией Олег Пахолков, о приезде которого Додон ничего не сообщал.

Примечательно, что сам Додон заявлял, что не имеет претензий к водителю фургона.