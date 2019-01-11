Додону удвоили затраты на содержание его администрации
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У занимающего должность президента Игоря Додона удвоится количество обслуживающих его чиновников.
Несмотря на решение правительства о замораживании процесса найма на работу новых госслужащих, для Додона сделано исключение. С 1 января численность состава Аппарата президента будет увеличена до 163 единиц, в отличие от нынешних 80.
Соответствующие изменения в структуру Аппарата президента внесены Указом от 1 января.
Сам Додон пока никак не прокомментировал необходимость удвоения затрат на содержание своей администрации в условиях абсолютной никчемности своей функции.
Ранее неоднократно сообщалось, что в структуре Аппарата президента задействован целый ряд сотрудников, задействованных в исключительно предвыборных акциях благотворительного фонда его жены ”Din suflet”.
В конце декабря 2018 года, правительство распорядилось ввести «мораторий» на заполнение вакантных должностей в бюджетной сфере до 31 декабря 2019 года.
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