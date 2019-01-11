Врачам удалось избежать ампутации ноги у спасенного в Магнитогорске младенца ...

Российские врачи объявили о серьезном улучшении самочувствия спасенного в Магнитогорске ребенка, который пролежал под завалами более 30 часов.

Как сообщает ТАСС, врачам удалось восстановить кровообращение и избежать осложнений с ногой малыша, которая была сильно обморожена.

«Можно говорить о том, что ножка малыша теперь находится вне угрозы. После возвращения в сознание малыш постепенно переходит на самостоятельное питание», - говорится в сообщении Минздрава России.

Ранее у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы, сильное обморожение конечностей, нарушение функции почек, переохлаждение и обезвоживание. Он был под завалами свыше 30 часов.

После того, как спасатели извлекли из-под завалов 10-месячного ребенка, он был экстренно перевезен в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Подъезд жилого дома в Магнитогорске обрушился утром 31 декабря 2018 года. По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа. Жертвами происшествия стали 39 человек.