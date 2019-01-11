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Подпольный казначей Плахотнюка живет на 1000 леев в месяц

Опубликовано : 13 январь 2019 г. 17:24 | Просмотров: 1272 | Категория: Власть

Известный, как «борсетка» олигарха Владимира Плахотнюка, один из его наиболее приближенных лиц - генеральный секретарь Демпартии Константин Ботнарь задекларировал всего 1098 леев в месяц, которые он получал в течение последних двух лет.

Ботнарь, который баллотируется в депутаты от правящей в Молдове Демпартии, подал декларацию о доходах, в которой якобы единственным источником его доходов за последние два года была зарплата в партии, которая составила 26374 леев. Кроме зарплаты, он задекларировал доходы от вкладов в принадлежавшем Плахотнюку банке Victoriabank в размере 7500 леев и 548 долларов.

Подобные более чем скромные доходы, сравнимые с не самой высокой пенсией, все же позволяют Ботнарю содержать целый дворец в одном з лесных массивов Кишинева (340 кв.м), квартиру (172 кв.м) и «боле чем скромный» гараж площадью 151 кв.м.

На эти же доходы Ботнарь умудряется содержать свою «малолитражку» - Mercedes S 350.

Примечательно, что такие низкие доходы не пугают его кредиторов: Ботнарь имеет 350 тысяч евро долгов.

Наблюдатели отмечают вызывающе циничный характер декларации Константина Ботнаря, известного в качестве теневого «казначея» правящей Демпартии. Имя Ботнаря неоднократно было связано с десятками депутатами, а также местными избранниками, перебежавшими в ДПМ. Сообщалось, что именно Константин Ботнарь является тем, кто обеспечивал финансовое покрытие «внезапных решений о переходе в Демпартию».

Ботнарь также является тем, кто распоряжается миллионами долларов в качестве вознаграждений для американских лоббистов принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюку Демпартии.


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