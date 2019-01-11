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Издаваемый в Молдове научный журнал включен в самую авторитетную всемирную базу данных

Опубликовано : 13 январь 2019 г. 22:14 | Просмотров: 337 | Категория: Люди

Выходящий в Кишиневе международный журнал по археологии и антропологии Stratum plus включен в самую авторитетную наукометрическую реферативную базу данных мира Web of Science.

Как сообщил в соцсетях главный редактор Stratum plus, доктор истории Марк Ткачук, это явилось новой репутационной высотой издания накануне своего 20-летия.

«10 января 2019 года журнал Stratum plus включен в самую авторитетную наукометрическую реферативную базу данных мира - Web of Science. Это высшая лига научной периодики, в которой журналы и ученые меряются своими индексами Хирша и прочими индексами цитирования», - сообщил Ткачук.

Он отметил, что до этого, в 2018 году, журнал Stratum plus оказался во главе международного рейтинга изданий, посвященных археологии. Из изданий, выходящих на русском языке, согласно реферативной базе данных SCOPUS, этот журнал занимает первое место в Европе и шестое среди изданий, выходящих на английском, немецком, французском и т.д.

Журнал Stratum plus - международный рецензируемый научный журнал, посвященный актуальным проблемам археологии и культурной антропологии. Издается университетом «Высшая антропологическая школа» в Кишиневе. Редакция журнала включает в себя подразделения в Санкт-Петербурге, Одессе, Бухаресте и Киеве.

С 1999 года журнал выходит шесть раз в год на русском языке. Все публикации рецензируются и сопровождаются резюме на русском, английском и молдавском языках. В уже вышедших из печати номерах опубликовано 50 монографий и более 1500 статей авторов из 41 страны мира — Молдовы, Румынии, России, Украины, Белоруссии, Болгарии, Польши, Чехии, Венгрии, Германии, Великобритании, Италии, Франции, Бельгии, Швеции, Норвегии, Китая, США, Израиля, Турции, Пакистана, Узбекистана, Таджикистана и др.


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