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«Документы Филата» вскрывают взяточничество в высшем руководстве прокуратуры

Опубликовано : 14 январь 2019 г. 00:38 | Просмотров: 546 | Категория: Криминал, Расследования

(DOC) Нынешнее руководство прокуратуры, включая Прокурора по борьбе с коррупцией, за сотни тысяч евро закрывало уголовные дела по отмыванию денег, контрабанде и уклонению от налогов.

Об этом указано в переданных агентству OMEGA документах, которые указывают на коррупционные связи целого ряда прокуроров, часть из которых входит в руководство нынешней прокуратуры.

Передавший документы источник настаивает на том, что они были подготовлены в свое время для премьер-министра Владимира Филата во время подготовки «чистки» в органах прокуратуры и МВД.

В Информационной записке, датированной 2013 годом, упоминаются имена таких прокуроров, как Николай Китороагэ (ныне, глава Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и по особым делам), Игорь Попа (ныне, зам.генерального прокурора), Виорел Морарь (ныне, Прокурор по борьбе с коррупцией), Николай Заневич и др.

Кроме того, в документе указаны также суммы взяток в сотни тысяч евро, якобы полученных за изъятие из производства либо прекращение ряда уголовных дел в отношении предприятий из холдинга Владимира Плахотнюка.

Согласно документу, основная роль в схемах по закрытию уголовных дел за взятки в особо крупных размерах принадлежала нынешнему главе Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и по особым делам Николаю Китороагэ. В переданном материале приведены примеры, как через него были реализованы схемы по уклонению от уплаты НДС, отмывания десятков миллионов леев, а также контрабанды через такие предприятия, как Metalferos S.A., Moldtelcom S.A., Casa Media (все до сих пор контролируются Владимиром Плахотнюком - Ред.).

Известно, что основной фигурант указанного документа - глава Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и по особым делам Николай Китороагэ является одним из приближенных к олигарху и лидеру правящей Демпартии Владимиру Плахотнюку.


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