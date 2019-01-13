Посол США в Германии спровоцировал обострение отношений между ФРГ и США ...

Действия посла США Ричарда Гренелла расценены немецкими политиками, как попытка давления на компании, занятые в проекте газопровода «Северный поток - 2», ведущей к обострению в отношения с США.

Как сообщает Deutsche Welle, посол подвергся резкой критике со стороны депутатов Бундестага, представляющих различные политические силы Германии.

«Это неприемлемое одностороннее обострение тона в трансатлантических отношениях», - заявил, в частности, внешнеполитический эксперт фракции блока христианских партий ХДС/ХСС Юрген Хардт в воскресенье, 13 января.

Он призвал правительство ФРГ выразить протест против таких действий Гренелла. В то же время Хардт признал, что вопрос энергетической безопасности ЕС и его партнеров «нуждается в обсуждении, даже независимо от "Северного потока - 2"». «Но эти дебаты будут вестись без давления извне», - отметил депутат.

Зам.председателя Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер отреагировал на сообщения о действиях посла США в своем профиле в Twitter: «Известно ли мистеру Гренеллу, что время верховных комиссаров (высшие представители стран-победительниц во Второй мировой войне в Западной Германии в период оккупации. - Ред.) в Германии прошло?».

В свою очередь, заместитель председателя фракции Левой партии в бундестаге Фабио Де Мази призвал вызвать Ричарда Гренелла в МИД Германии. «Американскому послу, очевидно, показалось, что он наместник императора из Вашингтона в ФРГ», - возмутился депутат. По его мнению, «экстерриториальные санкции» против немецких компаний противоречат международному праву.

Ранее в тот же день МИД Германии раскритиковал действия Гренелла, указав, что они противоречат дипломатическим традициям.

13 января стало известно, что посол США в Берлине разослал целому ряду немецких компаний, занятых в проекте газопровода "Северного потока - 2", по электронной почте письма, в которых пригрозил им санкциями. Представитель Ричарда Гренелла впоследствии пояснил, что письмо посла следует воспринимать не как угрозу, а как «ясное послание американской политики».