Более половины россиян выступает за отставку правительства Медведева ...

Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", проведенного в середине декабря.

Как сообщает «Радио Свобода», 57 процентов россиян считают, что правительство неспособно решить проблемы, связанные с ростом цен и падением доходов населения. 46 процентов полагают, что оно не может обеспечить людей работой, а 43 процента заявляют, что правительство не заботится о социальной защите населения.

Согласно данным опроса социологов, более трети россиян (36 процентов) убеждены, что нынешний состав правительства не может справиться с кризисом в экономике. Об отсутствии у кабинета министров продуманной программы экономического развития заявили 30 процентов опрошенных.

Лишь у 7 процентов россиян нет никаких претензий к деятельности правительства.

В ноябре 2016 года за отставку правительства выступала всего лишь треть россиян.