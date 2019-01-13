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Власти Молдовы довели до абсурда расследование о краже миллиарда долларов из валютного резерва

Опубликовано : 14 январь 2019 г. 16:08 | Просмотров: 1035 | Категория: Власть

Спустя четыре года после крупнейшей банковской кражи, основной обвиняемый в преступлении готовится стать депутатом, а официальный заказчик Отчета KROLL заявил, что не располагает документом.

Национальный банк Молдовы опубликовал интервью недавно назначенного без проведения какого-либо конкурса президента Нацбанка Октавиан Армашу. В своем интервью, бывший до недавнего времени министром финансов в правительстве Демпартии Армашу  сообщил журналистам, что НБМ не располагает Отчетом компании KROLL о расследовании кражи миллиарда долларов из валютного резерва Молдовы в 2014 году.

Армашу сделал это заявление, несмотря на то, что именно Нацбанк Молдовы является официальным заказчиком Отчета.

«Отчет Kroll, а также все следственные документы по деду о банковской краже находятся в прокуратуре. НБМ не располагает этим Отчета и, соответственно, не может его опубликовать», - заявил президент Нацбанка журналистам, уточнив, что документы предоставлены прокурорам для того, чтобы помочь возвратить активы, украденные из Banca de Economii, Banca Socila и Unibank.

Примечательно, что в 2015 году власти Молдовы призвали все общество дождаться результатов работы компании Kroll, с которой был заключен соответствующий контракт, подписантом которого со стороны Молдовы выступал Национальный банк.

Прокуратура и Национальный центр по борьбе с коррупцией официально отказывались что-либо предпринимать по делу о банковской краже, «потому как ведется расследование компании Kroll».

В 2015 году, прокурор Антикоррупции Эдуард Харунжен, позже ставший Генеральным прокурором, объявил, что Отчет не будет являться доказательной базой в ходе следствия. Харунжен подчеркнул, что выводы экспертов будут лишь «дополнительной информацией для следствия».

После привлечения компании Kroll, власти раскрыли часть договоренностей с компанией. Согласно разным данным, стоимость контракта варьирует от 300 тысяч до около миллиона долларов. Плюс к этому, компании положен комиссион за возвращенную часть украденных средств.

До сих пор, по делу о банковской краже был осужден лишь основной обвиняемый Илан Шор, приговоренный судом первой инстанции к 7 годам 6 месяцам тюрьмы за совершенное преступление. Несмотря на это, Шор пользуется протекцией со стороны властей, ему даже позволяется выезжать за пределы Молдовы. В конце декабря 2018 года осужденный по делу о краже миллиарда долларов Илан Шор был признан «неподкупным», а Национальное агентство по неподкупности даже выдало ему соответствующую Справку о неподкупности, которая позволяет ему участвовать в предстоящих парламентских выборах. В результате, в избирательный список партии Шора на выборах в парламент вошли основные фигуранты Отчета Kroll.


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