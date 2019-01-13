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Стачка в аэропортах Германии затронула и авиарейсы из Кишинева

Опубликовано : 14 январь 2019 г. 21:42 | Просмотров: 369 | Категория: Люди

Запланированный на 15 января авиарейс на Франкфурт отменен в связи с забастовкой в восьми аэропортах Германии.

Авиакомпания Air Moldova оповестила пассажиров об отмене рейса Кишинев-Франкфурт, который был запланирован на вторник, 15 января. Авиакомпания сообщила, что все пассажиры с билетами на отмененный рейс будут отправлены 16 января. Перевозчик пока не уточнял, каким образом он справится с удвоенным количеством пассажиров на один и тот же рейс 16 января.

15 января сразу восемь аэропортов Германии прекратят работать в плановом режиме. В связи с забастовкой 23 тысяч сотрудников сферы обеспечения безопасности аэропортов. Забастовка проводится по призыву крупнейшего немецкого профсоюза Verdi.

В полночь стачка начнется в Гамбурге, Ганновере и Бремене и продлится весь день. Во Франкфурте-на Майне персонал, отвечающий за безопасность аэропорта, прекратит работу с 2:00 до 20:00, в Дрездене - с 3:00 до 21:00, в Мюнхене с 3:30 до 24:00, в аэропорту Лейпциг/Халле - с 4:00 до 18:00 и в Эрфурте - с 6:00 до 22:00.

Профсоюз Verdi добивается повышения зарплаты до 20 евро в час для 23 тысяч работников, отвечающих за безопасность в аэропортах. Работодатель считает это требование чрезмерным.

Забастовка в аэропортах станет одной из самых масштабных в Германии.


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