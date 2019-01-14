Правительство России увидело вред в длительных зимних праздниках ...

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пожаловался на длинные новогодние каникулы в России, от которых страдает экономика страны.

Об этом Медведев заявил в понедельник на церемонии вручения премий правительства в области СМИ.

«Я как председатель правительства не могу этого не отметить, потому что 14 дней практически страна мало чего создает, но очень хорошо отмечает», - сказал Медведев.

Согласно постановлению правительства России, в эти новогодние праздники россияне отдыхали с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Также продолжительный отдых ждет на майские праздники — с 1 по 5 и с 9 по 12 мая.