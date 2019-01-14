Молдова обеспечивает реэкспорт украинских яблок в Россию ...

Украина резко повысила экспорт яблок в Россию за счет поставок через Молдову и Беларусь.

Об этом сообщают аналитики издания EastFruit, отмечая резкий рост экспорта яблок из Украины в ноябре 2018 года.

По оценкам экспертов, впервые месячный объем экспорта яблока превысил 8 тыс. тонн, увеличившись по отношению к ноябрю 2017 года более чем в полтора раза – на 55%. По сравнению же с октябрём 2018 года экспорт яблок из Украины вырос в 2,8 раза.

«Украина впервые в истории экспортировала за месяц более 8 тыс. тонн яблока, если не учитывать только украинское яблоко. И хотя по-прежнему значительный объем экспорта яблока из Украины, около 51%, предназначается для реэкспорта в Россию, о чём свидетельствуют поставки в Беларусь и Молдову, рост экспорта по другим направлениям впечатляет», - считает руководитель Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Фёдор Рыбалко.

Молдавские власти пока ничего не сообщали о зафиксированном факте реэкспорта яблок через Молдову.

Известно, что в Молдове основной канал поставок плодоовощной продукции в России контролируется ближайшим окружением занимающего должность президента Игоря Додона. В схему также вовлечен один из депутатов Партии социалистов в профильной парламентской комиссии.