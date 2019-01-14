Американский самолет-разведчик совершил облет Приднестровья ...

Как сообщает одесское издание dumskaya.net, примерно в 11:00, войдя со стороны Черного моря в воздушное пространство Украины западнее Одессы, он пролетел вдоль всей восточной границы Республики Молдова. Он пролетел в 15 км от Тирасполя.

Beech MC-12W Liberty оснащен мощным радиоэлектронным оборудованием и оптико-электронной системой, размещенной на универсальной шарнирной подвеске под фюзеляжем, которая включает тепловизор третьего поколения с матричной решеткой. Кроме того, у самолета есть лазерный дальномер, лазерная подсветка целей, телекамера со специальным объективом и другое оборудование.

Какие-либо детали о целях облета восточной границы Молдовы не сообщаются.