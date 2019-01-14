В Кишиневе на патрулирование вышел пьяный карабинер
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(ВИДЕО) Прохожий заснял пьяного карабинера при исполнении служебных обязанностей в самом центре Кишинева, у Кафедрального собора.
Как сообщает телеканал tv8, увидев шатающегося карабинера, прохожий предложил ему помощь. Однако, в ответ он услышал от карабинера нецензурную брань.
Очевидец вызвал полицию, которая зафиксировала имевший место в понедельник днем инцидент.
Пресс-секретарь недавно созданного Генерального инспектората карабинеров МВД сообщил журналистам, что по данному факту будет проведено служебное расследование.
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