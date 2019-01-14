Власти терроризируют подписавшихся за кандидата от оппозиции в Ниспоренском округе ...

(ВИДЕО) Подписные листы за кандидата от оппозиционного блока ACUM Иона Тергуцэ были сфотографированы и распространены с целью расправы над поддержавшими его избирателями.

Об этом Тергуцэ сообщил в соцсетях, уточнив, что подписные листы были отправлены примарам сел Ниспоренского района всего через несколько часов после их представления в Окружную избирательную комиссию.

Кандидат отметил, что уже целый ряд жителей села Юрчены пожаловались ему, что примар села лично позвонил им, терроризируя за то, что они подписались в поддержку оппозиционного кандидата.

Тергуцэ потребовал от Центризбиркома немедленно расследовать детали указанного случая и действий Окружной избирательной комиссии, а также отставки председателя ОИК Анны Бухня, контролируемой Демпартией.

В Ниспоренском одномандатном округе от правящей Демпартии выдвинулся олигарх и владелей этой партии Владимир Плахотнюк.