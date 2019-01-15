Британский парламент проголосовал против «Брексита»
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Парламент Британии отказался одобрять соглашение о «Брексите» между правительством Терезы Мэй и Евросоюзом.
Как сообщает Би-би-си, против проголосовали 432 депутата, за - только 202.
Лидер оппозиции Джереми Корбин назвал это поражение правительства катастрофическим и самым крупным с 1920 года.
Британия и Евросоюз окончательно согласовали план о «Брексите» в ноябре 2018 года, позже лидеры ЕС утвердили это соглашение. Оно предполагает, что Великобритания выйдет из ЕС 29 марта, однако стороны договорились о переходном периоде, который продлится до 31 декабря 2020 года.
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