Британский парламент проголосовал против «Брексита» ...

Как сообщает Би-би-си, против проголосовали 432 депутата, за - только 202.

Лидер оппозиции Джереми Корбин назвал это поражение правительства катастрофическим и самым крупным с 1920 года.

Британия и Евросоюз окончательно согласовали план о «Брексите» в ноябре 2018 года, позже лидеры ЕС утвердили это соглашение. ​Оно предполагает, что Великобритания выйдет из ЕС 29 марта, однако стороны договорились о переходном периоде, который продлится до 31 декабря 2020 года.