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Нацбанк Молдовы может отказаться от доллара в пользу евро

Опубликовано : 16 январь 2019 г. 08:58 | Просмотров: 68 | Категория: Власть

Решение об отказе от доллара в качестве основной расчетной валюты возможно и будет принято лишь после широких консультаций.

Об этом заявил президент Нацбанка Октавиан Армашу в интервью молдавским СМИ, отметив, что в НБМ анализируют эту тему, исходя из увеличившегося торгового обмена с Европейским союзом, роста прямых иностранных инвестиций и денежных переводов из ЕС.

«Пока, не было принято никакого решения, потому как во внешней торговле, пусть и со снижающимся результатом, преобладает использование американского доллара и других, соотносимых с долларом, валют», - заявил Армашу.

Он также подчеркнул, что сегодня доллар США используется в качестве базовой валюты большинством международных рынков, включая рынок энергоресурсов.

«Изменение базовой валюты имеет влияние и на целый ряд госучреждений. Поэтому, подобное решение будет принято лишь после широких консультаций для определения и уменьшения рисков, связанных с таким переходом», - заявил президент Нацбанка по поводу возможного перехода на евро в качестве базовой валюты при расчете валютного курса.

Согласно утвержденной Набанком Молдовы методике расчета валютного курса, базовой валютой для является доллар США. Каждый день курс доллара к лею рассчитывается на основе информации об объемах купли/продажи американской валюты за молдавские леи.


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